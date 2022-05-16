أكدت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، أن الانضمام لحلف الناتو هو السبيل الأفضل لضمان أمن الشعب السويدي.

وقالت أندرسون - في مؤتمر صحفي بالعاصمة السويدية استوكهولم اليوم الإثنين - إنه "لضمان أمن الشعب السويدي، فإن الطريقة الأفضل للمضي قدما هو بالانضمام للناتو".

وأشارت إلى أن عدد من المواطنين السويديين مترددين بشأن الانضمام لحلف الناتو ويرغبون في عدم الانضمام لأي تحالفات، معربة عن احترامها لهذا القطاع قائلة: "فنحن نحترم هذا، فجميعنا يحب هذا البلد ويتمنى لها الأفضل".

وأضافت رئيسة الوزراء السويدية أن الوضع يتطلب منا أن ننضم لحلف الناتو، وتابعت قائلة إن "هناك تغييرا تاريخيا فنحن نغادر حقبة وندخل حقبة جديدة، ما سنفعله هو عمل الأصلح لبلادنا".

وأشارت أندرسون إلى أنه من الصعب التكهن بحجم الوقت الذي ستستغرقه عملية الانضمام للتحالف العسكري.

وأكدت أن السويد تحظى بالفعل بتأييد دول أعضاء في الناتو مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا، موضحة أنها ستخوض هذه العملية سويا مع جارتها فنلندا.