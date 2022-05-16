طارق العوضي: نفحص 1074 سجينا تمهيدًا للإفراج عنهم

قال الدكتور طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّ 1074 من المحبوسين يتم فحص حالاتهم هذا الأسبوع تمهيدًا للإفراج عنهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، أنّ هذه الحالات تخص محبوسين احتياطيًّا أو صدرت ضدهم أحكام، مشيرًا إلى أنّ الإفراج عن هؤلاء قد يتم على دفعات.

ولفت إلى أنّ اللجنة أجرت زيارات لأسماء بعينها خلال عيد الفطر المبارك، بينها حالة زياد العليمي، موضحًا أن اللجنة نسّقت زيارة لهيئة الدفاع عن زياد، استمرت لأكثر من ساعتين.

وأوضح أن هناك قضايا يتم الضغط لسرعة حلها، وهي حالات ترى اللجنة أنه يمكن حلها وإنهاؤها بسهولة.