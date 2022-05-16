تناولت منصات التواصل الاجتماعى الفترة الحالية بعض الصور لقبر الراحل طه حسين، عميد الأدب العربي، وزعم المواطنون أن محافظة القاهرة لديها الرغبة فى إزالة بعض العقارات السكنية والمقابر بحي المقطم، لتنفيذ محور مروري باسم الراحل ياسر رزق.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، اللواء إبراهيم عوض، إن ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية ليس له علاقة من الصحة، مردفًا: "كلها شائعات مغرضة هدفها نشر الذعر والقلق بين المواطنين ولا صحة لها إلا بعقول مروجيها".

وأضاف عوض، لـ"الشروق"، اليوم الاثنين، أن محافظة القاهرة لم يتم مخاطبتها بشكل رسمي بمكان المحور أو مساره أو عرضه حتى الآن، قائلًا: "مفيش حاجة وصلت للمحافظة تفيد تنفيذ محور ياسر رزق أو بيان رسمي بذلك ويجب تحري الدقة فى نشر المعلومات سواء على الحسابات الخاصة أو المواقع الإخبارية".

وتابع: "هيئة الطرق والكبارى وإدارة الجبانات لم تخاطب رسميًا بتنفيذ محور مروري وفى حال وصول تعليمات جديدة سيتم الإفصاح عنها ونشر المعلومة بصورة رسمية وصحيحة".

وفي نفس السياق، نشرت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعى موضوعات عن إزالة قبر طه حسين، لتنفيذ محور جديد يطلق عليه اسم الراحل ياسر رزق، حيث قالت إنه جارى إنشاء محور ياسر رزق بحي المقطم لربط منطقة المقطم بطريق صلاح سالم، موضحين أن بداية المحور ستكون من تقاطعه مع محور سميرة موسى الجديد، وينتهي بتقاطعه مع شارع صلاح سالم والأتوستراد، بطول يزيد عن 7 كيلومترات، وعرض 5 حارات، وأن المحور سيمر على موقف الأتوبيسات بنهاية شارع 9 في المقطم.