وصلت إلى الأردن، اليوم الاثنين، أول طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من صنعاء بعد توقف دام ستة أعوام، وفق ما أعلنته هيئة تنظيم الطيران المدني في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن رئيس الهيئة هيثم مستو قوله "إن الطائرة وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان ظهر اليوم، تحمل على متنها 130 راكبا، وغادرت تقل 55 راكبا تجاه صنعاء".

وأضاف أن الخطوط الجوية اليمنية ستشغل رحلة واحدة أسبوعيا من صنعاء، إضافة إلى ثلاث رحلات تقوم بتشغيلها من عدن إلى عمان.

وكان من المقرر تسيير هذه الرحلة التجارية إلى عمان، للمرة الأولى منذ ست سنوات في 24 أبريل الماضي، إلا أن شركة الخطوط اليمنية أعلنت تأجيلها وعدم السماح لها بتشغيلها.

وفي وقت سابق اليوم.. رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، بنجاح تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ ما يقرب من ست سنوات، في إطار تنفيذ اتفاق الهدنة في البلاد.