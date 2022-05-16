وزيرة الثقافة تنعى صلاح منتصر: لعب دورًا بارزًا في نشر الوعي والمعرفة

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب الصحفى صلاح منتصر الذي غيبه الموت اليوم الأحد عن عمر يناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الصحافة العربية فقدت أحد رموزها والذي لعب دورًا بارزًا في نشر الوعي والمعرفة، مضيفة أن الراحل مثل نموذجًا للإخلاص للوطن والتفاني في العمل، مؤكدة أن آراءه أثرت بشكل مباشر في تكوين ثقافة وتوجهات أجيال.

يذكر أن صلاح منتصر من رموز مؤسسة الأهرام واحد كبار كتابها، ولد بمحافظة دمياط والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، بدأ كتابة عموده الشهير "مجرد رأي" طوال سنوات ، نال عضوية الكثير من المؤسسات الهامة منها مجلس الشورى، المجلس الأعلى للصحافة، ورئيسا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي ، كما تولى أيضا منصب رئيس تحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.