الدفاع البريطانية: بيلاروسيا تنشر قوات عمليات خاصة على طول الحدود الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، إن بيلاروسيا أعلنت نشر قوات عمليات خاصة على طول الحدود الأوكرانية، فضلا عن وحدات دفاع جوي ومدفعية وصواريخ في ميادين تدريب بغرب البلاد.

وأضافت الوزارة، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه من المرجح أن يؤدي وجود القوات البيلاروسية بالقرب من الحدود إلى عرقلة القوات الأوكرانية والحول دون انتشارها لدعم العمليات في منطقة "دونباس".

وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من التكهنات السابقة، لم تشارك القوات البيلاروسية بشكل مباشر في الصراع حيث يحاول رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو أن يوازن بين دعم الهجوم الروسي والرغبة في تجنب المشاركة العسكرية المباشرة ما يعرض البلاد إلى مخاطر الغرب والعقوبات والانتقام الأوكراني واحتمال عدم الرضا داخل الجيش البيلاروسي.