وزير أوكراني يعلن تفاقم أزمة نقص وقود الآلات الزراعية

أعلن وزير الزراعة والغذاء الأوكراني نيكولاي سولسكي، تفاقم أزمة نقص وقود الآلات الزراعية في البلاد.

وقال سولسكي خلال مقابلة مع قناة «أوكرانيا 24»، متحدثًا عن تفاقم أزمة نقص الوقود في نهاية أبريل الماضي وبداية مايو الجاري، إن بلاده لم تكن مستعدة لاستيراد نفس الكميات من وقود الآلات الزراعية من بولندا أو رومانيا بعد وقف الواردات من روسيا وبيلاروسيا.

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية في حل المشكلة في الأسابيع القليلة المقبلة شريطة أن تستقر الأوضاع في جبهة القتال وتحافظ منشآت الوقود على سلامتها.

في السياق، أكد نائب وزير المالية الأوكراني ألكسندر كافا، استمرار مشكلة نقص وقود السيارات، مشيرا إلى أنه من المستحيل أو من شبه المستحيل أن يحصل أصحاب السيارات على الوقود لسياراتهم من محطات البنزين.

وتابع: «بالنسبة لوقود الديزل (وهو وقود الآلات الزراعية) فهو غير موجود في غالبية المقاطعات الأوكرانية»، وفق وكالة سبوتنيك.