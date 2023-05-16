تجرى اليوم الثلاثاء، في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، مراسم قرعة النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023.

وتقام منافسات البطولة في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل، في الصالة الرياضية بجانب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويشارك في البطولة 12 منتخباً، هي المغرب والسعودية والكويت والعراق ومصر والسودان والجزائر وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا وموريتانيا.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في العاصمة المصرية القاهرة عام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج بلقبها منتخب مصر وحل المنتخب المغربي وصيفاً ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.

وفي عام 2005 أقيمت النسخة الثانية أيضاً في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها منتخبات مصر ولبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحل منتخب المغرب وصيفاً أيضاً، تلاه منتخب لبنان في المركز الثالث ومنتخب ليبيا في المركز الرابع، بينما استضافت ليبيا النسخة الثالثة عام 2007، وشارك في منافساتها منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، وتوج المنتخب الليبي باللقب.

ثم عادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشارك في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوج أيضاً المنتخب الليبي باللقب وحل منتخب مصر في المركز الثاني ثم المنتخب الأردني في المركز الثالث، وبعد ذلك جرت البطولة مجدداً إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي استضافت النسخة الخامسة عام 2021، حيث شارك في منافساتها منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر، ونال اللقب المنتخب المغربي.

وأقيمت منافسات النسخة السادسة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا والصومال ومصر والعراق والجزائر والسعودية وفلسطين وليبيا، وانتهت بتتويج المنتخب المغربي باللقب بينما حل منتخب العراق في المركز الثاني.