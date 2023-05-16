 الكويت تدين اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية لدى الخرطوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تدين اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية لدى الخرطوم

علم الكويت
علم الكويت
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 1:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 1:38 ص

 أعلنت وزارة الخارجية تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم أمس الاثنين للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيان لها مساء الاثنين عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفيرالحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.

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