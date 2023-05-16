 غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة الرياض في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة الرياض في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 8:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 8:56 م

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن قطع المياه، غداً الأربعاء، بداية من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 5 مساء من نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال غسيل وتطهير وتعقيم الخزان الأرضى بمحطة مياه بقلولة، مما يتسبب في توقف محطة بقلولة وانقطاع المياه عن مناطق "بقلوله - منشأة سلامة - العاقولة -العمدان - وتوابعهم بمركز الرياض وقرى أريمون - حليس- دقلت - أبوريشة"، وتوابعهم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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