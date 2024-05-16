أبو مازن: استشهاد وإصابة أكثر من 120 فلسطيني في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة تحصد أرواح عشرات الآلاف من النساء والأطفال، منذ ما يزيد عن 7 أشهر.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أن «أكثر من 120 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، سقطوا شهداء وجرحى في حرب الإبادة الجماعية».

ونوه أن «أكثر من 70% من المساكن والمنشآت في قطاع غزة دمرت بالكامل»، قائلًا إن الأمر يتم بغطاء ودعم أمريكي؛ يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق.

ولفت إلى أن واشنطن استخدمت الفيتو 4 مرات خلال تلك الفترة؛ 3 منها لمنع وقف العدوان على قطاع غزة، ومرة لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وانطلقت، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.