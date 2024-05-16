 أزهرية الإسكندرية تنفي نشوب حريق بمبناها: النيران نشبت في زراعات بجوار المبنى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أزهرية الإسكندرية تنفي نشوب حريق بمبناها: النيران نشبت في زراعات بجوار المبنى

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 1:21 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 1:21 م

أبو خزيمة: الحريق نشب بعيدا عن الطلاب والسبب سيجارة

نفى الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نشوب حريق داخل مبنى المنطقة.

وأوضح رئيس المنطقة الأزهرية في تصريحات صحفية خاصة، أن أحد الأشخاص ألقى سيجارة بزراعات صغيرة كانت بجوار مبنى المنطقة، فشب الحريق وتم إطفاءه على الفور، مؤكدا عدم تضرر الطلاب نهائيا بذلك.

في الوقت ذاته، تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية سير الامتحانات، مؤكدا أهمية التواصل المستمر مع غرف عمليات الامتحانات والمحافظة على الانضباط والهدوء والنظام داخل اللجان


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