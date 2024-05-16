العربي جابر: الترجي فريق قوي وأصبح له شكل

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طالب العربي جابر، مدافع الترجي التونسي السابق فريقه باستغلال مباراة الذهاب أمام الأهلي في تونس والتسجيل مبكرًا، والذهاب للقاهرة بمعنويات مرتفعة.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء السبت القادم على ملعب رادس، بتونس في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال العربي جابر في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: "الأهلي أفضل نسبيًا في الوقت الحالي من الترجي، فالفريق التونسي كان بلا فريق منذ فترة قليلة، والأن أصبح هدفهم الأساسي هو الترشح للبطولة الإفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية".

أضاف: "تم تغيير العديد من المدربين وتعاقدنا مع العديد من اللاعبين بعدها أصبح الفريق له شكل وتكتيك ونسعى للتتويج باللقب القاري".

تابع: "الترجي يمتلك مجموعة قوية كلاعبين ولا يمتلك فرديات عكس الأهلي الذي يمتلك بيرسي تاو والسولية وعلي معلول والعديد من اللاعبين الذين يمتلكون خبرات فردية".

واصل: "الأهلي لا يظهر بشكل كبير في المباريات الكبرى هذا الموسم".

أشار:" ميجيل كاردوزو، مدرب الترجي يمتلك شخصية قوية وسيرة ذاتية جيدة للغاية، كما أنه يمتاز بـ نسختين...

الأولى: عند اللعب أمام فريق أقل من الترجي فهو يهاجم دون حساب للفريق المنافس.

الثانية: عندما يواجه الفرق الكبرى يلعب بتركيز ولا يهاجم بشكل كبير، ونجح بذلك أمام صن داونز في رادس وجنوب إفريقيا، الفريق ظهر بشكل دفاعي وهو حل من الحلول التي نجح بها كاردوزاو وأتمنى أن لا يجازف أمام الأهلي وأرقام المواجهات السابقة تكشف أهمية وقوة تلك المباراة".