موانئ دبي العالمية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا لتطوير ميناء طرطوس

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أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس على الساحل السوري.

وقالت الهيئة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس "وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.

وأضافت الهيئة "تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني ".

يشار إلى أن هذا العقد الأول الذي توقعه الامارات العربية المتحدة للاستثمار في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي .