ورشة عمل حول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

شهدت محافظة الإسكندرية انعقاد الورشة الثانية لمبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "تطبيقات منظومة الشراكة في مصر – المراحل الأساسية لمشروعات المشاركة (مرحلة الدراسات – الطرح – التعاقد)".

وحضر الورشة اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى جانب كبار ممثلي الجهات والمؤسسات ذات الصلة، منها البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك الدولي، عدد من رجال الأعمال، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

ناقشت الورشة أبرز المشروعات القائمة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على المراحل الأساسية التي تمر بها مشروعات الشراكة، بدءًا من مرحلة الإعداد والدراسات، مرورًا بمرحلة الطرح، حتى التعاقد والتنفيذ.

كما استعرضت الجلسات مفهوم الشراكة ودورها في دعم البنية التحتية والخدمات العامة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لنقل الخبرات وتحقيق أفضل النتائج في تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وتم خلال الورشة تسليط الضوء على الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة في مصر، بما يتماشى مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوجهات الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى دعم وتطوير منظومة الشراكة لتحقيق الاستدامة والكفاءة في إدارة المشروعات القومية الحيوية.