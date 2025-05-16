لجنة الانضباط ترفض استئناف إسبانيول ضد طرد كابريرا

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستئناف الذي تقدّم به نادي إسبانيول بخصوص البطاقة الحمراء التي تلقاها المدافع لياندرو كابريرا خلال ديربي كتالونيا أمام برشلونة، ليُحرم بذلك من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد أوساسونا.

وكان الحكم سوتو جرادو قد طرد كابريرا في الدقيقة 80 من اللقاء بعد أن اعتبر أن اللاعب استخدم قوة مفرطة وضرب لامين يامال بمرفقه في المعدة أثناء تنافسهما على الكرة.

إسبانيول قدّم طعنًا مدعومًا بلقطات فيديو بدعوى وجود "خطأ واضح" في القرار التحكيمي، إلا أن اللجنة رأت أن الأدلة المصورة لا تُلغي صحة ما ورد في تقرير الحكم الرسمي.

وبناء على ذلك، قررت اللجنة إيقاف كابريرا مباراة واحدة، استنادًا إلى المادة 130 من قانون الانضباط، التي تعاقب على "السلوك العنيف الناتج عن أحداث اللعب دون أن يخلف إصابات جسدية"، بعقوبة تتراوح بين مباراة إلى ثلاث مباريات.

غياب كابريرا يمثل ضربة قوية للفريق الذي يصارع من أجل البقاء في الليجا، خصوصًا وأن المواجهة أمام أوساسونا تمثل محطة مصيرية قبل الجولة الأخيرة من الدوري.

في المقابل، سيكون المدافع متاحًا للقاء الأخير أمام لاس بالماس، الذي ودّع رسميًا دوري الأضواء.