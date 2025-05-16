النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، بشأن القرار الصادر من مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، المتضمن إخلاء عدد من بيوت وقصور الثقافة.

وقال منصور، في بيان، إن سؤاله ناتج عن تداول بعض الأخبار نية تحويل هذه المؤسسات إلى قاعات مناسبات أو رياض أطفال (حضانات) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال منصور: "كيف لبلد بحجم وعراقة مصر وتراثها الثقافي أن تتخلى عن دور قصور الثقافة ككيان تنويري تثقيفي مهم جدًا في تكوين وجدان الشعب، وهو المتنفس للمواطن البسيط؟".

وتساءل النائب: "تعلمنا أن محاربة الفكر بالفكر، فهل غلق قصور الثقافة وتحويلها إلى حضانات سيؤدي هذا الدور المهم؟".

وأشار منصور إلى أن الدستور المصري كفل الحق في التعليم والصحة والمسكن، كما ذكر الحق في الثقافة (المادة 48) لمختلف فئات الشعب دون تمييز.

وطالب بوقف هذه الإجراءات، ومناقشة خطة التطوير المطروحة للوزارة قبل إقرار مجلس النواب موازنة العام المالي القادم، مؤكدًا أن "أي فشل في الإدارة ليس حله الغلق، بل بحث الأسباب وعلاجها".

واختتم منصور، قائلا: "إحنا بلد حضارات مش حضانات"، معبرًا عن رفضه لقرار تحويل المؤسسات الثقافية إلى أغراض أخرى.