نائب محافظ البحر الأحمر تشارك في حفل تخرج الدفعة السادسة للدبلومة الأمريكية بالغردقة

شاركت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، في حفل تخرج الدفعة السادسة للدبلومة الأمريكية، بإحدى المدارس الدولية بمدينة الغردقة.

وأُقيمت الاحتفالية بأحد فنادق الغردقة، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من المهتمين بالشأن التعليمي.

وتضمّن الحفل فقرات فنية وثقافية متنوعة، وقامت الدكتورة حنا بتسليم شهادات التقدير والتكريم للطلاب المتفوقين.

وقال الدكتور محمد يسري العطيفي، رئيس مجلس إدارة المدرسة، إن الاحتفالية جاءت لتكريم الطلاب المتميزين بالدبلومة الأمريكية، والتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التعليم من خلال هؤلاء الطلاب المتفوقين علميًا وأخلاقيًا.