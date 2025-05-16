رئيس نيسان الجديد: لسنا بحاجة لشريك خارجي لإنقاذ الشركة

صرح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نيسان موتور اليابانية للسيارات، إيفان إسبينوسا ، بأن خطته لإنقاذ الشركة المثقلة بالمشكلات يمكن أن تنجح بدون مساعدة شريك خارجي.

وقال إسبينوسا، في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج، إن الشركة اليابانية لديها رأس مال سائل يكفي لـ 12 إلى 18 شهرا، ويصل إلى 2ر2 تريليون ين (15 مليار دولار)، علاوة على خطوط الائتمان المتاحة.

وأضاف: "لدينا وضع راسخ فيما يتعلق بالسيولة النقدية، والفكرة هي عدم توقيع شراكة لأننا بحاجة لشريك بسبب وضعنا فيما يتعلق بالسيولة النقدية".

وتمتلك نيسان خطوط ائتمان غير مستخدمة بقيمة 1ر2 تريليون ين علاوة على الاحتياطي المتاح لديها من السيولة النقدية، ولكن حجم التدفقات النقدية بالشركة جاء سلبيا خلال العام المالي الماضي، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني الوضع الائتماني للشركة إلى مستوى "خردة".

ومن أجل تصحيح هذا الوضع، تعهد إسبينوسا /46 عاما/ بإجراء مراجعة شاملة لعمليات نيسان، وقال: "لقد أجريت تقييما عميقا للوضع، وفهمت التوازن بين حجم المبيعات والارباح من جهة وبين الهيكل الكامل للشركة من جهة أخرى، واكتشفت أنه غير مستدام"، وأضاف: "ما سنقوم به هو إعادة ضبط حجم الشركة".

ويعتزم إسبينوسا شطب 20 ألف وظيفة وإغلاق سبعة مصانع من بين 17 مصنعا تمتلكها نيسان بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2028. وتأتي جهود إعادة الهيكلة بعد أن تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 5ر4 مليار دولار في آخر عام مالي.







