بن حمودة ويحيى يقودان تشكيل غزل المحلة أمام الجونة

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أعلن نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لنادي غزل المحلة تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام الجونة، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه نادي غزل المحلة فريق الجونة في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة لمباراة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد النفراوي

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: موري توريه - أحمد فوزي - محمد أشرف

خط الهجوم: عبده يحيى - محمد بن حموده - محمد حمدي زكي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء غزل المحلة كلًا من: أحمد العربي - أحمد ياسين - راشد العرفاوي - خالد الإخميمي - محمد بن شرقي - حميدو فتاو - أسامة النجار - عماد ميهوب - عاطف الحكيم.

ويحتل نادي غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل نادي الجونة المركز الثاني برصيد 27 نقطة.