وزير الخارجية البريطاني: بوريس جونسون يسعى للزعامة بأي ثمن

رفض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الأحد، التعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر إذا بات رئيسا للوزراء خلفا لتيريزا ماي.

ووجه هانت اتهاما لسلفه في وزارة الخارجية والمرشح الأوفر حظا في سباق رئاسة الوزراء، بوريس جونسون، بمحاولة الوصول إلى المنصب "بأي ثمن"، حسبما نقل موقع (بوليتيكس هوم) البريطاني.

لكن هانت، الذي حلّ في المركز الثاني بعد جونسون في أول استطلاع لآراء النواب المحافظين في البرلمان البريطاني، رفض أن يحدد جدولا زمنيا حول أي تأجيل إضافي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال هانت إن أي مرشح لا يستطيع "الإجابة بشكل منطقي" على سؤال يستوضح المدة المتطلبة لإدخال تغييرات على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وكان هانت أعلن في وقت سابق أن "الحل الوحيد هو اتفاق مختلف" وأنه سيسعى إلى ذلك إذا أصبح زعيما لحزب المحافظين ومن ثم رئيسا لوزراء بريطانيا.

وأعرب مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن استعدادهم قبول تمديد قصير "شهرين أو ثلاثة" قد يمتد إلى عام 2020، قائلين إنه من غير المرجح أن تغادر بريطانيا الاتحاد خلال العام الجاري حتى حال عدم وجود اتفاق.