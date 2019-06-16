زار بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد بلدة كاميرينو الإيطالية الواقعة في منطقة شمال روما، والتي تعرضت لسلسلة من الزلازل المدمرة في عامي 2016 و2017.

وأكد البابا أهمية تذكر الحادث، وأقر بخيبة أمل السكان بسبب العدد المتزايد من الأشخاص الذين يغادرون المنطقة وسط بطء وتيرة إعادة الإعمار.

وقال البابا: "التذكر يعطينا القوة من أجل عدم الاستسلام"، مضيفا أنه من المهم أن يحرر المرء نفسه "من الذكريات السلبية التي تبقيه سجينا، ومن الأشياء المؤسفة التي تصيبنا بحالة من الشلل - نحتاج إلى شخص ما لمساعدتنا في تحمل الأعباء التي توجد بداخلنا".

وتعرض وسط إيطاليا لسلسلة من الزلازل – كان أولها زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر في 24 أغسطس 2016 – والتي أسفرت عن مقتل إجمالي 300 شخص تقريبا.

وزار البابا فرنسيس سلسلة من أماكن الإيواء الخاصة بالطوارئ والتي ما زالت تأوي أشخاصا نزحوا بسبب الكارثة. كما قام بجولة في كاتدرائية كاميرينو، التي تضررت بشدة خلال الزلازل فيأغسطس أكتوبر 2016 .