«العربية للتصنيع»: مصنع سيماف شارك في إنتاج 7 قطارات لمترو الأنفاق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المهندس عبدالرحمن حسين، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك تعاون بين هيئة مترو الأنفاق ووزارة النقل ومصنع سيماف لإنتاج قطارات الخط الثالث مترو الأنفاق.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع شهد صناعة 7 قطارات مكيفة بالكامل داخله، بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية العالمية، ووزارة النقل.

وتابع: «القطارات تشمل 56 عربة ولكل مهما جرارين خلفي وأمامي بإجمالي 14 جرارًا، تحت مشاركة المعونة اليابانية، التي أشادت بالخبرات والقدرات التصنيعية المتطورة بمصنع سيماف».