إف بي آي يحبط هجوما إرهابيا محتملا ليلة رأس السنة في كارولينا الشمالية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) إحباط «هجوم إرهابي محتمل» كان مُخططًا لتنفيذه ليلة رأس السنة في ولاية كارولينا الشمالية.

ونقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية عن المكتب أن المشتبه به «استلهم» فكره من تنظيم داعش.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، في منشور عبر منصة «إكس»، إن المكتب وشركاءه أحبطوا هجومًا محتملاً آخر كان يُخطط لتنفيذه ليلة رأس السنة، نفّذه فرد استُلهم فكره من تنظيم داعش، مؤكدًا أن العملية «أنقذت، بلا شك، أرواحًا».

وأضاف باتيل أن التنسيق بين الجهات الأمنية أسهم في إحباط الهجوم قبل تنفيذه.

ومن المنتظر أن تعلن السلطات الأمريكية تفاصيل العملية خلال مؤتمر صحفي يُعقد في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة.