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فيديو.. خالد الجندي: لسنا سعاة مناصب أو أموال بل نحن شيوخ سلطان القانون

نور رشوان
نشر فى : الأحد 16 يونيو 2019 - 6:39 م | آخر تحديث : الأحد 16 يونيو 2019 - 6:39 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أهم ما يميز برنامجه هو عدم محاولة العاملين به الاستحواذ على الكاميرا.

وأوضح في برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء الأحد، «أي عالم رباني نرى في أنه أفضل من الراحلين أو الحاليين نقدمه على أنفسنا»، معربًا عن أمله في إيجاد شيوخ جدد من علماء الأزهر الشريف لاستكمال الطريق بعده.

وأضاف «لو وجدت عالم أو شيخ على كفاءة ويقظة وإحاطة بالمحيط الاجتماعي الذي نعيشه، سأرحل وسأجعله مكاني؛ لأننا لسنا سعاة مناصب أو أموال، بل نحن مجرد شيوخ سلطان القانون، ونحترم النظام».

 


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