 وضع سياج للفصل بين سويسرا وألمانيا أثناء قيود كورونا في المتحف - بوابة الشروق
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وضع سياج للفصل بين سويسرا وألمانيا أثناء قيود كورونا في المتحف

توبينجن (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 11:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 11:10 م

جرى وضع سياج حدودي، كان تم إقامته بين ألمانيا وسويسرا عند بحيرة كونستانس كجزء من قيود السفر التي فرضت بسبب فيروس كورونا، ضمن مجموعة بأحد المتاحف.

وسيتم الاحتفاظ بالسياج المؤقت بين مدينة كونستانس الألمانية وبلدية كروزلينجن السويسرية في متحف مخصص للتاريخ الإقليمي لولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.

وتسلمت مديرة المتحف "بولا لوتوم - لينجر" اليوم الثلاثاء السياج، الذي أقيم في مارس الماضي، من سلطة مقاطعة كونستانس.

وللرمزية إلى الرابطة بين سويسرا وألمانيا، تم تخزين السياج منذ إزالته في 15 مايو. وزين بكلمة "كروزستانس" والتي تعتبر دمجا بين اسمي المدينتين - وبرسم قلب.

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