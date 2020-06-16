الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي في بغداد وتُسلّمه مُذكّرة احتجاج

أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، اليوم الثلاثاء، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي على مناطق شمالي العراق، بحسب فضائية «العربية».

جاء ذلك على خلفية قصف الطيران التركي على قرى حدودية تابعة لبلدة حاجي عمران بمحافظة أربيل العراقية، صباح اليوم.

وتستهدف السلطات التركية كثيرا أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، شمال العراق.

كما تشن أنقرة عمليات عسكرية متعددة لتأمين حدودها مع العراق، آخرها «المخلب-النسر»، التي أطلقتها وزارة الدفاع التركية، خلال الأيام الماضية، لتدمر ما وصفته بـ"جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم" بالعراق.