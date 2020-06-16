مدير المستشفى القبطي: نجري تحاليل «PCR» مجانا

قال الدكتور محب مجدي، مدير المستشفى القبطي برمسيس، إنه يتم أخذ مسحات «PCR» لتحليلها مجانًا بداخل المستشفى للمرضى الذين تستدعي حالتهم إجراء تلك التحاليل، مؤكدًا أن تكاليف العلاج في المستشفى بشكل عام في متناول أي مريض مصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن هناك حالات مصابة وأخرى مشتبه إصابتها بكورونا داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى يسير وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المريض وإجراء فحوصات وأشعة له.

وأوضح أن الأطباء المختصين يحددون ما إذا كان المريض يحتاج لأخذ مسحة «PCR» أو سيتم حجزه بالمستشفى، متابعًا أنه إذا كانت حالة المريض متأخرة يتم حجزه بالرعاية المركزة في حال توفر مكان له.

ولفت إلى أنه إذا لم يتوفر مكان داخل العناية المركزة لأحد الحالات، فيتم التواصل مع أحد مستشفيات المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة المصرية لإيجاد مكان له.