محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء، المنطقة الصناعية جنوبي بورسعيد، وشملت جولته تفقد خلالها المبنى الإداري للمنطقة.

وخلال الجولة، حرص اللواء عادل الغضبان على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك في إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتميز بورسعيد في مجال الصناعات الصغيرة للشباب.

وأكد أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير كافة التسيهلات للمستثمرين والشباب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من المشروعات التي تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.