السفير الأمريكي في ليبيا: سوء معاملة المصريين في ترهونة تتطلب تحقيقا فوريا وشاملا

علق السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء الثلاثاء على الفيديو المتداول للاعتداء على عدد من العمال المصريين في ليبيا من قبل مليشيا موالية لحكومة الوفاق، قائلًا: «سوء المعاملة للمصريين في ترهونة تصدم الضمير»

وأضاف، نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن «سوء معاملة المصريين في ترهونة تتطلب تحقيقا فوريًا وشاملًا».

وأظهر مقطع فيديو التقط حديثًا اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وحسب المقطع، يتم إجبار العمال على الوقوف تحت أشعة الشمس على قدم واحدة وهم حفاة، مع رفع أيديهم إلى الأعلى وإرغامهم على ترديد شتائم وألفاظ نابية والإشادة بالميليشيات المتطرفة.