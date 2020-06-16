ضبط 108 آلاف مطبوعات مخالفة داخل عدة مطابع بالقاهرة

تمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 108 آلاف مطبوعات متنوعة دون تفويض من أصحاب الحقوق المكلية داخل عدة مطابع بالقاهرة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عن ضبط العديد من القضايا بالمخالفة للقانون أبرزها: استهداف عدد من المطابع بدائرة قسم شرطة "السلام أول بمحافظة القاهرة" لقيام مالكيها بطباعة العديد من المطبوعات "بدون تفويض من أصحاب الحقوق" بالمخالفة لأحكام القانون حيث تم ضبط 108 آلاف مطبوع متنوع، وضبط شركة للدعاية والإعلان كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة "بدون ترخيص"، وضبط محلين كائنين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لقيام القائمين عليهما (بعرض مصنفات فنية بدون ترخيص).

وضبط محلي ألعاب "سايبر" بنطاق دائرتي قسمي شرطة "الطالبية، العمرانية" بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.