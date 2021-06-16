 الجزيري وبن شرقي في قائمة الزمالك لمواجهة أسوان - بوابة الشروق
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الجزيري وبن شرقي في قائمة الزمالك لمواجهة أسوان

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 7:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 7:35 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا للقاء أسوان في بطولة الدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد 

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي  - حمزة المثلوثي  - أحمد عيد .

خط الوسط :  طارق حامد-  محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز  - إمام عاشور  - أحمد سيد "زيزو" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما  -   أشرف بن شرقي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - مروان حمدى  - أسامة فيصل .

 


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