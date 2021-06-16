بوتين يصل إلى مقر انعقاد قمته مع بايدن في جنيف

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جنيف حيث سيعقد اليوم الأربعاء لقاء قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وعقب هبوط طائرة بوتين في مطار جنيف، توجه الرئيس الروسي مباشرة إلى فيلا "لا جرانج" الذي سيستضيف مفاوضاته مع بايدن، حيث كان في استقباله الرئيس السويسري غي بارميلان، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وصافح بوتين نظيره السويسري أمام عدسات وسائل الإعلام عند أبواب الفيلا.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل إلى مقر انعقاد القمة الوفد الروسي المرافق لبوتين في المفاوضات، وهو يشمل وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف ونائب رئيس إدارة الرئيس الروسي دميتري قوزاق، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف.

كما وصل إلى الفيلا الرئيس السويسري جي بارميلان.

في غضون ذلك، أفادت شبكة "سي إن إن" أن الوفد الموسع المرافق لبايدن سيشمل كلا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونائبته للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان والمسؤول المعني بشأن روسيا وآسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي إريك غرين وسفير واشنطن لدى موسكو جون سوليفان.