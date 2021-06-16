تجدد إصابة أكرم توفيق قبل مواجهة الترجي

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يخضع أكرم توفيق، لاعب الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الأول للفريق في تونس مساء اليوم الأربعاء.

وأشار أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إلى أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بكدمة قوية في الساق خلال مشاركته في مران الأهلي الأخير في القاهرة أمس.

وأوضح أبو عبلة أن أكرم توفيق سيخضع لفحص طبي؛ للاطمئنان على حالته خاصة أنه تعرض لنفس الإصابة خلال معسكر المنتخب الأولمبي الأخير.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب خضع لفحص طبي بعد وصوله إلى تونس ولديه فرصة كبيرة للانتظام في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي حال زوال آلام الكدمة .

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.