محمد رمضان يطرح كليب «ثابت»

طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم «ثابت»، من إخراج محمد سامي، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب».



وتقول كلمات الأغنية: «مابنمشيش جنب الحيط احنا بنمشي في نص الشارع.. ‎مابخافش من التخبيط لو في كلاكس اعمل مش سامع.. ‎لو طلبت بيع هنبيع عمرنا يوم ما هنشتري بايع.. علي الارض نفسنا طويل و بنلعب للوقت الضايع.. ثابت ‎مش عاوز حركة.. ثابت علي المبدأ ثابت.. ثابت علي كده من فترة.. ثابت علي وضعي انا ثابت.. ‎العمر واحد الرب واحد في ضهر بعض رجالة.. كلمتنا واحدة سكتنا واحدة ودماغنا ياسطي شغالة..‎ ‎ما بنعملش غير الصح و من صغرنا معملناش غيره.. ‎واللي هيزعل من الصح بألف سلامة والقلب داعيله.. ‎مابقولش كلام علي الفاضي يابني احنا شيوخ و عملنا طريقة.. لو بلدك واقفة قصادي هنعلن حرب هتبقي حريقة».



ويعد فيديو كليب «ثابت» هو التعاون الرابع بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي، بعد مسلسلي «الأسطورة»، و«البرنس»، وكليب «رايحين نسهر - بام بام».



ويشار إلى أن محمد رمضان طرح قبل أيام فيديو كليب «المكسب بتاعنا»، الذي يروج لأحد الألعاب.



