محمد رمضان يطرح كليب «ثابت»

طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم «ثابت»، من إخراج محمد سامي، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب».
وتقول كلمات الأغنية: «مابنمشيش جنب الحيط احنا بنمشي في نص الشارع.. مابخافش من التخبيط لو في كلاكس اعمل مش سامع.. لو طلبت بيع هنبيع عمرنا يوم ما هنشتري بايع.. علي الارض نفسنا طويل و بنلعب للوقت الضايع.. ثابت مش عاوز حركة.. ثابت علي المبدأ ثابت.. ثابت علي كده من فترة.. ثابت علي وضعي انا ثابت.. العمر واحد الرب واحد في ضهر بعض رجالة.. كلمتنا واحدة سكتنا واحدة ودماغنا ياسطي شغالة.. ما بنعملش غير الصح و من صغرنا معملناش غيره.. واللي هيزعل من الصح بألف سلامة والقلب داعيله.. مابقولش كلام علي الفاضي يابني احنا شيوخ و عملنا طريقة.. لو بلدك واقفة قصادي هنعلن حرب هتبقي حريقة».
ويعد فيديو كليب «ثابت» هو التعاون الرابع بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي، بعد مسلسلي «الأسطورة»، و«البرنس»، وكليب «رايحين نسهر - بام بام».
ويشار إلى أن محمد رمضان طرح قبل أيام فيديو كليب «المكسب بتاعنا»، الذي يروج لأحد الألعاب.