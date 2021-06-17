مهرجان أيام قرطاج السينمائية يفتح باب الترشيحات لجائزة المدينة الواعدة

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في دورته الـ32، فتح باب الترشيحات أمام الطلاب في مدارس السينما العربية والإفريقية، لتسجيل أفلامهم ضمن قسم "قرطاج الواعدة"، على أن يكون 30 أغسطس المقبل هو آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة على موقع المهرجان.

ويشترط المنظمون أن يكون إنتاج الفيلم لاحقًا لموعد إغلاق باب الترشيحات للدورة السابقة للمهرجان 2 سبتمبر 2019، وألا تتجاوز مدّته 30 دقيقة.

وكانت الهيئة المديرة للدورة 32 لتظاهرة أيام قرطاج السينمائية التي يديرها المخرج السينمائي رضا الباهي، للمرة الثانية على التوالي، أعلنت في وقت سابق على الموقع الرسمي للمهرجان، عن فتح باب المشاركة في هذه الدورة ضمن المسابقة وخارجها.

وحدّدت يوم 15 أغسطس كآخر موعد لترشيح الأفلام في المسابقة الرسمية و20 أغسطس بالنسبة إلى الأفلام الخاصة بقسم سينما العالم، وتقام الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية تُن 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2021.