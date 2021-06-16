دعا تيبوهو تسوتيتسي، (زوج جوسيام سيثول، الجنوب إفريقية التي أنجبت 10 أطفال قبل أسبوع)، أفراد الجمهور، إلى التوقف عن التبرع بالمال في كل من حساباتهم المصرفية؛ حتى تعود زوجته إلى المنزل.

وأخبر تسوتيتسي، الشرطة، أنه قلق بشأن مكان زوجته وسلامتها، منذ أن أخبرته أنه غير مسموح له برؤية الأطفال في المستشفى بسبب لوائح كورونا.

وقال لوسائل إعلام محلية: "أُقدر الدعم المالي الذي نحصل عليه من أفراد الجمهور، لكني أود أيضا أن أناشد الجمهور، التوقف عن إيداع الأموال في حساباتنا؛ حتى يرى أفراد المجتمع الأطفال".

ويضيف أن زوجته مفقودة الآن، وأن آخر مرة رآها كانت في 7 يونيو، قبل أن تدخل العمليات مباشرة وتم نقلها إلى المستشفى في بريتوريا، جنوب إفريقيا.

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، قام الرجل بعدة محاولات لزيارة زوجته، لكنها لم تكشف عن مكان وجودها وحالة أطفالها.

ويخشى الأب من أن يكون الحمل كان خدعة، لأنه لم يلتق بعد بأطفاله بعد أسبوع من ولادتهم.

ويقول الزوج: "أؤكد أنها منذ أن أبلغتني أنها أنجبت 10 أطفال في مستشفى ميد فوروم، قمت بعدة محاولات لزيارة المستشفى دون جدوى. أكرر أنها أخبرتني أنه لا يُسمح للزوار، ونتيجة لذلك لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى".

ولم يعرف الأب حتى الآن مكان وجود زوجته، ولم يرها منذ أن غادرت المنزل يوم 7 يونيو، ويتابع: "لقد طلبت منها الحصول على تفاصيل كاملة عن المستشفى وصور للأطفال، وأرسلت لي منذ ذلك الحين صورة لطفل تدعي أنه أحدهم".