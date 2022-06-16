المملكة السعودية تؤكد موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق أمنه واستقراره

أكدت المملكة العربية السعودية، موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره، وتحقيق آماله في الحرية والعدالة والسلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة لدى جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف، حيث رحب بالحوار البناء بين الأطراف السودانية لاستعادة المؤسسات الانتقالية كافة .

ودعا الواصل، المجتمع الدولي إلى أن يسهم بشكل إيجابي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن في السودان ودعم جهوده لتنفيذ التوصيات التي قبلها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تعد الوسيلة المثلى للتعاطي مع حالة حقوق الإنسان في السودان الشقيق، مشددًا على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره، في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمته.