طلائع كفر الشيخ تحصد مركزي أول وثاني الجمهورية بمسابقة الصوت الذهبي

حصد طلائع كفر الشيخ المراكز الأولى في مسابقة الصوت الذهبي في حفظ القرآن الكريم وأحكام التلاوة.

وحققت ندى إيهاب المنسي المركز الأول على مستوي الجمهورية في حفظ نصف القرأن الكريم، بينما حصل حمزة منير محمد على المركز الثاني في حفظ وتلاوة ربع القرآن الكريم.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الفائزين، مؤكدا أنه سيتم تكريمها.

وأثنى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة طلائع كفر الشيخ، على الفائزين متمنياً لهما إحراز المزيد من التقدم والنجاح، مشيراً إلى تمتع هذا الجيل بفرصة ذهبية في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير وتنمية مواهب النشء والشباب سواء الرياضية، الفنية وغيرها من أجل إعداد جيل مثقف واع يدرك الفهم الصحيح لديه القدرة على مواجهة الفكر بالفكر فى ظل تحديات العصر والتطور المتلاحق.