الرجاء يفسد احتفالية الوداد باللقب الأفريقي ويحسم الديربي بثنائية

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حقق فريق الرجاء فوزا مهما على جاره وغريمه الوداد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز.

دخل الوداد – الفريق الضيف هذه المباراة – مواجهة الديربي بطموحات كبيرة ومعنويات أكبر، بفضل انتصاره الأخير على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحصده اللقب للمرة الثالثة.

وعلى نفس ملعب التتويج باللقب القاري، المركب الرياضي محمد الخامس، جاء السقود لوداد الأمة بهدفين سجلهما نجم الرجاء محسن متولي من ركلتي جزاء.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حيث انطلق حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق، وحصل على ركلة جزاء بعد مراوغة قلب الدفاع ومنها سجل متولي الهدف الأول.

وفي الدقيقة 85 أطلق متولي رصاصة الرحمة بسيناريو مشابه وركلة جزاء جديدة منحت النسور الخضراء أفضلية قبل النهاية بقليل.

الثواني الاخيرة شهدت قرارات مثيرة من الحكم رضوان جيد الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه تسومو لاعب الوداد ثم محسن متولي نجم الرجاء بعد اشتباك بينهما

الفوز في الديربي أشعل المنافسة بين الرجاء والوداد، حيث رفع الفريق الأخضر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع الوداد المتصدر إلى نقطة وحيدة، لتصبح الجولة الأخيرة نارية للفريقين.