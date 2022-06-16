رئيس المجلس الرئاسي باليمن يشكر الرئيس السيسي ويشيد بنتائج زيارته الناجحة لمصر

أشاد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بنتائج الزيارة الناجحة لجمهورية مصر العربية، معربا عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وللحكومة والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، وحسن الضيافة خلال الزيارة، التي ستثمر مزيدا من النماء في العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أعرب العليمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن عظيم تقديره للدور المصري في تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصا الاستضافة المصرية الكريمة لأكثر من مليون مواطن يمني ممن شردتهم المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى ما ستمثله الزيارة من دفعة قوية لمستقبل العلاقات المتميزة مع جمهورية مصر العربية، بما في ذلك تفعيل الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية، واستئناف عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، والاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مختلف المجالات.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وأعضاء المجلس، قد اختتموا زيارة، اليوم الأربعاء، لمصر أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولقاءات بعدد من المسؤولين، والبرلمانيين، والعلماء المصريين، ضمن جولة في المنطقة بدأت بالكويت والبحرين.

وتركزت المباحثات حول مستجدات الوضع اليمني، وجهود السلام التي تواجه تعنتا متزايدا من جانب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، فضلا عن الدعم المصري المنشود إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي وإصلاحاته الاقتصادية والخدمية والأمنية على طريق استعادة الدولة وإحلال السلام والاستقرار في اليمن، كما اطلع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمنى على هامش الزيارة، على النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.