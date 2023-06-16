قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في كلمة له أمام منتدي بطرسبرج الاقصادي إن الوضع المالي بشكل عام في بلاده مستقر.

وأضاف بوتين: "التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب، ودول الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه يقترب من أدنى مستوى تاريخي له عند 9ر2%، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء وقناة "آر تي عربية "الروسية.

وتابع الرئيس بوتين: "نجح نهجنا القائم على القيمة في التنمية الاقتصادية، وحافظنا على سياسة نقدية مسؤولة ومتوازنة".

وذكر بوتين أن إجمالي الناتج المحلي في روسيا زاد بنسبة 3ر3% في أبريل الماضي، مشيرا إلى "الربع الثاني في العام الماضي كان الأصعب بالنسبة لروسيا، حينها تطورت الأمور بسرعة واليوم يمكنني القول بكل تأكيد أن استراتيجية روسيا نجحت".

وأوضح: "بلغ مؤشر الصناعات التحويلية 9ر2% رغم تلقي هذا القطاع الضربة الأكبر بسبب الحصار".

يشار إلى أن روسيا تعرضت لعقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير عام 2022.