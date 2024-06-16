ضبط 5 أشخاص وراء واقعة خطف طفل في مطروح

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، من سائق مركبة توكتوك مقيم بدائرة القسم، بحضور سيارة ملاكي قيادة سائق وبرفقته آخر أمام منزله وترجل منها أحدهما وقام بإختطاف نجله طالب حال تواجده أمام المنزل وأدخله عنوة للسيارة ولاذا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص مقيمين بمحافظتي قنا والقاهرة إثر خلاف مالي بين والد الطفل وأحدهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تحرير الطفل المختطف حال تواجده بمحافظة قنا، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.