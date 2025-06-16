وزير الخارجية السعودي يبحث مع كالاس التطورات الإقليمية

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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الاثنين، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، المستجدات الإقليمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية السعودية، في منشور عبر منصة "إكس".

وقالت الوزارة :"تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها".

ولم تورد الوزارة مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة القضايا التي تم التطرق إليها خلال الاتصال.

لكنه جاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي على إيران وما تبعه من رد إيراني بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وحسب وسائل إعلام عبرية، تفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة مشددة على ما يُنشر بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.​​​​​​​