تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا

قالت وزارة الصحة في غزة إن 65 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 315 آخرون خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت مصادر محلية إن "أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون مساء اليوم الأحد جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين أمام بوابة سجن "أصداء"، إضافة إلى استهداف مواطنين كانوا في طريقهم إلى منازلهم في بلدة عبسان الجديدة شمال غرب وشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

كما أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء إثر استهداف القصف الإسرائيلي "بركسا" مقابل سجن "أصداء" في المنطقة ذاتها.

هذا وكان ثلاثة مواطنين من عائلة أبو عنزة قد استشهدوا أثناء توجههم إلى منازلهم في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس.

وقالت مصادر طبية في مستشفيات غزة "إن 37 شهيدا بينهم 17 من منتظري المساعدات وصلوا إلى المستشفيات منذ فجر اليوم جراء استهدافات متفرقة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت المصادر الطبية " إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55,362 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 128,741 إصابة، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".