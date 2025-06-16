إيران تصدر تحذيرا لإخلاء مقرات قنوات إسرائيلية ردا على العدوان على مبنى الإذاعة الإيرانية

أصدرت إيران، الإثنين، تحذيرا بالإخلاء موجّها إلى العاملين في مقري القناتين الإسرائيليتين "القناة 12" و"القناة 14"، وذلك ردا على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر التلفزيون والإذاعة الإيراني، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزالِم بوست" العبرية.

وذكرت صحيفة أن "الحساب الرسمي 'إيران بالعربية' على تطبيق تليجرام، والمرخّص من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، أصدر تحذيرا بالإخلاء موجّها إلى العاملين في مقري القناتين الإسرائيليتين "القناة 12" و"القناة 14"، يوم الاثنين"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الاخبارية.

وأفادت الصحيفة أن هذا التهديد أتى عقب ضربة جوية إسرائيلية استهدفت شبكة أخبار "إيران" (IRINN)، والتي تديرها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، في وقت سابق من اليوم.

وأعلنت وكالة "فارس" الإيرانية أن البث الرسمي للتلفزيون الإيراني عاد بعد انقطاع وجيز، إثر الغارة التي أسفرت عن مقتل عدد من موظفي المؤسسة الإعلامية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المذيعة وهي على الهواء مباشرة لحظة وقوع الانفجار، حيث اهتز الاستوديو بشدة، في مشهد وثق لحظة الاستهداف.

وجاء الهجوم على مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد وقت قصير من تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقال: "بوق الدعاية والتحريض الإيراني في طريقه إلى الزوال"، وفقا لنفس الصحيفة.