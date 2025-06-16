طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان النحو

أدى طلاب الشهادة الثانوية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، القسم العلمي، اليوم الاثنين، مادة النحو وسط متابعة ميدانية من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وهشام موسى، الموفد من قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير الامتحانات.

كما تفقد "أبو خزيمة"، لجنتي معهد بنين برج العرب، ومعهد فتيات الشعراوي.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.