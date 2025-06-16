يديعوت أحرنوت: هجوم إيراني جديد بالطائرات المسيرة من المناطق الشمالية لإسرائيل بعد هجوم صاروخي كبير

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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن صفارات الإنذار تدوي في المناطق الشمالية تحذيرا من هجوم إيراني جديد بالطائرات المسيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن طائرات سلاح الجو حلقت على وجه السرعة للتصدي لهجوم الطائرات المسيرة.