أفاد موقع "أكسيوس"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعرض لضغوطا من قبل نواب بالكونجرس، مطالبين باتخاذ موقف صارم حيال إيران بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وناشدت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، المؤيدين لإسرائيل، ترامب بضمان أن تشمل أي مفاوضات مرتقبة مع إيران التزامًا صارمًا بـ"صفر تخصيب اليورانيوم، وعدم وجود أي سبيل لامتلاك سلاح نووي".

*ضغوط متزايدة بعد الضربات الإسرائيلية

وأكد المشرعون، ومن بينهم النائب الجمهوري دون بيكون (عن ولاية نبراسكا)، إن الضربات العسكرية التي نفذتها إسرائيل مؤخرًا ضد مواقع نووية وأهداف عسكرية إيرانية، خلقت "شعورًا متجددًا بالإلحاح" في ما يتعلق بتقويض الملف النووي الإيراني.

وقال المشرعون في رسالة إلى ترامب: "هذا التحرك الحاسم يأتي بعد شهرين من المحاولات الدبلوماسية غير الناجحة، ويمثل فرصة حاسمة لوقف النظام الإيراني عن الحصول على سلاح نووي".

*مطالب بعقوبات على إيران

تبنى توجيه الرسالة النائب جوش جوتهايمر (ديمقراطي عن نيوجيرسي)، المعروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل، ووقعها سبعة نواب ديمقراطيين آخرين إلى جانب بيكون، وفقا للموقع الأمريكي.



وأشار المشرعون إلى أن الموعد النهائي الذي حدده ترامب في مارس الماضي للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، انتهى يوم الخميس، وهو اليوم نفسه الذي أطلقت فيه إسرائيل ضربتها العسكرية.

ودعا المشرعون ترامب إلى مضاعفة الضغط الدبلوماسي بالتوازي مع العمليات العسكرية الإسرائيلية، مطالبين بالعمل مع الشركاء الأوروبيين لفرض عقوبات "سناب باك" على إيران، ردًا على انتهاكها للاتفاق النووي لعام 2015.

*موقف ترامب ورد طهران

من جهته، يرى ترامب، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران قد يعزز فرص التوصل إلى اتفاق نووي جديد، حيث قال في تصريحات لـ "أكسيوس"، الجمعة الماضية: "لم أستطع إقناعهم بالتوصل إلى اتفاق خلال 60 يومًا. كانوا قريبين، وكان ينبغي عليهم فعل ذلك. ربما يحدث ذلك الآن".

بدورها، ردت إيران ردّت بإلغاء المحادثات النووية التي كانت مقررة أمس الأحد، بحسب ما أعلنه وزير خارجيتها، فيما علّق ترامب لاحقًا قائلًا إن "الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي".