وقفة احتجاجية في بنغازي دعما لغزة واستنكارا لتجاوزات أفراد في قافلة الصمود

شهدت ساحة تيبستي بمدينة بنغازي اليوم الأحد وقفة احتجاجية نظمها عدد من المواطنين تنديدا "بالعدوان الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة وتضامنا مع صمود الشعب الفلسطيني.





ورفع المحتجون شعارات تؤكد دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية ورفضهم للغزو الإسرائيلي، مؤكدين أن بنغازي وكامل المنطقة الشرقية تقف دوما إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة.



في المقابل عبر المشاركون في الوقفة عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”التصرفات غير المقبولة” التي صدرت عن بعض أعضاء تنسيقية قافلة الصمود، معتبرين أنها لا تعبر عن روح التضامن الحقيقي، بل تسيء للمنطقة الشرقية وأهلها.



وقال المحتجون في بيان مقتضب: “نستنكر بشدة ما صدر عن بعض أعضاء قافلة الصمود من تبلي وكذب وتجاوزات، ونؤكد أن هذه التصرفات لا تخدم القضية الفلسطينية، ولا تعبر عن الهدف النبيل الذي كان من المفترض أن تنطلق من أجله القافلة”.